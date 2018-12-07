Ali Sürmelioğlu'nun Yer Kızıl adlı romanı raflarda

Yazar Ali Sürmelioğlu'nun II. Abdülhamid döneminin renkli, kargaşalı, hengameli, entrikalı dünyasını anlatan 'Yer Kızıl' adlı romanı raflardaki yerini aldı.

Yazar Ali Sürmelioğlu'nun Şule Yayınlarından çıkan romanı Yer Kızıl raflardaki yerini aldı. Yer Kızıl, II. Abdülhamid döneminin renkli, kargaşalı, hengameli, entrikalı dünyasının kapısını bir yangınla aralıyor. Tulumbacılar sarıyor dört koldan şehri, yangın sönüyor fakat dumanların arasından faili meçhul cinayetler çıkıyor. Yıldız Sarayı'nın kartalları Çakaldağlı ve Yaman sahneye adım atarken İstanbul, bin bir muammaya bürüyor sokaklarını. Bir meddah yetişir belki imdada.