Ali Türkkan'dan FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda madalya

Türkiye'nin en başarılı motorsporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Güney Fransa'da Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Motorsporları Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı. 29 Ekim'de Türkiye adına piste çıktığı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Ali Türkkan, “Olimpiyatlardan madalya kazanarak dönmem gerektiğini biliyordum. Bu madalyayı Cumhuriyetimizin 99. yılında tüm Türkiye'ye armağan ediyorum” dedi.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından olan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Motorsporları Olimpiyatları'nda piste çıktı. Kadrosunda Ayhancan Güven ve Ali Türkkan'ın da bulunduğu ve birçok branşta uluslararası nitelikte sporcu yetiştiren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından desteklenen 'Team Türkiye' organizasyonda 8 ayrı branşta 10 sporcu ile mücadele etti. 2021 yılında Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Türkkan co-pilotu Burak Erdener'le birlikte Ford Fiesta ile Rally4 kategorisinde harika bir performans ortaya koyarak gümüş madalya kazanmayı başardı.

Başarılı pilot Ali Türkkan zorlu rallinin iki gününde ilk üçe kalmayı garantiledi. Son gün yapılan özel rallide co-pilotu Burak Erdener'le birlikte hata yapmayan Ali Türkkan gümüş madalyanın sahibi oldu. Olimpiyatlarda madalya kazanan Türkkan, “29 Ekim'de Türkiye adına piste çıktığım için çok heyecanlıydım. Olimpiyatlardan madalya kazanarak dönmem gerektiğini biliyordum. Bu madalyayı Cumhuriyetimizin 99. Yılında tüm Türkiye'ye armağan ediyorum” diye konuştu.