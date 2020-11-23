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Ali Yavuz Kol bu sezon ilk kez oynadı

Galatasaray’ın 19 yaşındaki futbolcusu Ali Yavuz Kol, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcusu Ali Yavuz Kol, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydi. Ali 71. dakikada Emre Akbaba'nın yerine girdi.


Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Yavuz Kol, Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kayserispor karşılaşmasıyla bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşadı. Maça yedek başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu.

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