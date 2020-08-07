Ali Yavuz Kol: "Umarım bu imza, bu çatı altında atılacak birçoklarının ilki olacak"

Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcusu Ali Yavuz Kol, sarı-kırmızılılar ile yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Umarım bu imza, bu çatı altında atılacak birçoklarının ilki olacak" dedi.

Galatasaray ile sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatan genç futbolcu Ali Yavuz Kol, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gönülden bağlı olduğu kulübü ile imzaladığı yeni sözleşmeden ötürü çok mutlu olduğunu ifade eden Kol, "Bana bu şansı veren Fatih hocam başta olmak üzere, güvenlerini hissettiren ve üzerimde emeği olan herkes için çok çalışacağım. Umarım bu imza, bu çatı altında atılacak birçoklarının ilki olacak" diye konuştu.