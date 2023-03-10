Alibey Barajı'nda duran 3 araç çıkartıldı

Alibey Barajı'nda bulunan 3 araç İSKİ ekipleri tarafından çıkartıldı. Hırsızlık çetesi üyeleri tarafından baraja kasıtlı atılan 3 araç şase numaralarından tespit edildi.

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri 4 gün boyunca Alibey Barajında bulunan araçların çıkartılması için öncelikle sahada bir keşif ekibi gönderilerek keşif çalışması yapıldı. Su içerisinde olan araçların hangi tür vinç ve iş makinaları ile alınacaklarının kararı verildi. Araçların kaldırma işlemleri Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde başlandı. Ekipler tarafından iş makinaları ve araçları çekebilmeleri için uygun yol açma çalışması yapıldı. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda halatlar iş makinası aracılığı ile su içerisindeki araçlara bağlanarak çekilmeye başlandı. Birkaç kez halatlar çekilirken koptu ve tekrar bağlandı. Daha sonra çekilen araçlar çekiciye yüklenerek Sultangazi'de bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğünün gösterdiği yediemin otoparkına gönderildi.

Öte yandan hırsızlık çetesi üyeleri tarafından baraja kasıtlı olarak atılan araçların şase numaralarından tespit edildiği öğrenildi.