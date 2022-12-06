Alibeyköy'de 33 kişinin yaralandığı tramvay kazasında sinyalizasyon hatası iddiası

İstanbul Alibeyköy'de 33 kişinin yaralandığı İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kazada sinyalizasyon hatası iddiaları kafaları karıştı. Kaza anına ilişkin görüntülerde araçlara yeşil ışık yandığı sırada tramvayın hızını azaltmadığı görülüyor. Akşam saatlerinde aynı noktada kayda alındığı iddia edilen bir cep telefonu görüntüsünde ise araçlara yeşil ışık yanarken tramvaya da yeşil ışık yandığı yansıyor. Kaza anını anlatan esnaf, "Normalde buradaki tramvaylar biraz yavaşlıyor fakat dünkü tramvay hiç yavaşlamadı. Büyük ihtimal ışıklarda problem vardı" dedi.

Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza olmuş, İETT otobüsü ile tramvay çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Feci kazada 33 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, yapılan ilk incelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı öğrenilmişti.

Kazaya sinyalizasyon hatası mı neden oldu

Kazanın tramvay hattındaki sinyalizasyon arızası nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Kaza anına ilişkin görüntülerde, araçlara yeşil ışık yandığı sırada tramvayın hızını hiç azaltmadan yoluna devam ettiği ve hemen sonrasında da kazanın meydana geldiği görülüyor. Akşam saatlerinde aynı noktada kayda alındığı iddia edilen başka bir görüntü ise kafaları karıştırdı. Trafik ışıklarının tramvay ile araçlara aynı anda yeşil yandığı görüntüye yansıyor. Görüntüde ayrıca tramvay yeşil ışıkta geçerken, araçlara da aynı anda yeşil yandığı görülüyor.

"Normalde buradaki tramvaylar biraz yavaşlıyor fakat dünkü tramvay hiç yavaşlamadı. Işıklarda büyük ihtimal problem vardı"

Olay anını anlatan esnaf ise ışıklarda bir sıkıntı olduğunu tramvayın hiç yavaşlamadığını öne sürdü. Daha önce de aynı bölgede kaza olduğunu söyleyen esnaf Çağatay Atay, "Şu an bu ışık yandığı an buranın geçme hakkı var. Görüyorsunuz. Arabalar geçiyor orası kırmızı yanıyor. Fakat dünkü kazada da güvenlik kamerasında görüldüğü gibi bu vurduktan sonra buraya vuruyor. Tam yüzde yüz hatalı diyemem ama tramvay hatalı. Çünkü burada yeşil ışık yandığında biz de geçiyoruz. Tramvay aşırı hızlı geliyordu. Dükkanın önüne park ettim aracımı. Araçtan indim içeri girmemle gürültü koptu. Koştuk arkadaşlar vardı içeride. Olay çok acayipti. Metronun kapılarını açmaya çalıştık. Ama olmadı. Yine 2 hafta önce sinyalizasyon yine hatası var burada. Burası yeşil yandığı zaman orası da yeşil yanıyor. Ondan dolayı bir sucu vardı, onun arabasına vurdu. O yine otoparkın içine girdi. Ne oluyorsa tam bu noktada oluyor” dedi.

Trafik ışıklarında problem olduğunu söyleyen mahalle esnafı Osman Çiçek; “Burada yaşanan 2. kaza oluyor tabi bu büyük bir kaza oldu. Daha öncede İGDAŞ yolunda olmuştu. Normalde buradaki tramvaylar biraz yavaşlıyor fakat dünkü tramvay hiç yavaşlamadı. Işıklarda büyük ihtimal problem vardı. Arabalar geçiyor hiç durmuyor. Işıklarla önce bir sorun var. 10 gün önce de ışıklarla alakalı problem vardı, tamir ediyorlardı. Ama ışıkları tamamen düzelttiklerini sanmıyor. İkisi de kendi yolunda gidiyor. Tramvay hiç yavaşlamadı. Son sürat gidiyordu" şeklinde konuştu.