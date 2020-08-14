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Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşatan şahıs adliyeye sevk edildi

Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırarak dehşeti yaşatan şahıs, polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırarak dehşeti yaşatan şahıs, polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emre E. henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte kadın bir sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen şahıs, kadına küfür ederek saldırmaya başladı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.


Olayın ardından harekete geçen Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Emre E.'yi göz altına aldı. Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi.

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