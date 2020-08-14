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Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşattı

Alibeyköy’de trafikte sinirlenen bir şahıs, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı.

Alibeyköy'de trafikte sinirlenen bir şahıs, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı. Şahıs önce kadının aracının üzerine çıkarak aracı tekmeledi. Daha sonra ise tartıştığı kadına tekmeler savurdu. Kadına ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler eden şehir magandasının yakalanması için polis ekipleri çalışma başattı.


Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte kadın bir sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen şahıs, kadına küfür ederek saldırmaya başladı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri ise kaçan şehir magandasının yakalanması için çalışma başlattı.

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