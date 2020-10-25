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Alim Aykut Esgi: "Şans bulunca elimden geleni yapacağım"

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Lig 4. Grup'ta oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan Bayrampaşaspor'un transferin son gününde kadrosuna kattığı Alim Aykut Esgi, "Takım iyi bir hava yakaladı. Şans bulunca ben de elimden geleni yaparak takıma katkı vereceğim. Bu sene Bayrampaşa olarak hedefe ulaşacağız" dedi.


Misli.com Lig 4. Grup'ta çıktığı 3 maçta 9 puan elde eden Bayrampaşaspor, hafta içinde Düzcespor ile karşı karşıya gelecek. Kestelspor deplasmanında maçı 10 kişi tamamlamasına karşın sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan İstanbul ekibi, 3 maçta attığı 12 golle dikkat çekiyor. Yeni sezon öncesinde iyi bir kadro kuran Bayrampaşaspor, transferin son gününde Alim Aykut Esgi'yi kadrosuna kattı. Sol kanatta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, yeni takımında şu ana kadar forma şansı bulamasa da önümüzdeki haftalarda 11'e girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın iyi bir hava yakaladığına dikkat çeken genç futbolcu, "Şu ana kadar şans bulamadım ancak her an forma giyecek şekilde hazırlanıyorum. Takımımız çok iyi bir hava yakaladı. Kadrodaki herkes, hedefe ilerlerken katkıda bulunacaktır. Bu sezon hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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