Alişan'ın doktoruna açtığı davada eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi

Ünlü şarkıcı Alişan'ın, yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu ölümden döndüğü ve vücudunda kalıcı hasar meydana geldiği iddiasıyla doktor Ufuk A.'ya açtığı davada eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi.

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonrası vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'dan şikayetçi olmuştu. İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvuran türkücü, Ufuk A.'ya 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Gizlilik kararının da olduğu duruşmaya basın mensupları alınmazken, duruşmada Alişan'ın eşi Buse Varol'un da tanık olarak dinlendiği öğrenildi. Duruşmanın ardından Alişan ile eşi Buse Varol, bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.