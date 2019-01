Alışılmış sınavlara “La Casa De Papel” ile fark kattılar

Öğrenciler sınavdan İspanya menşeili “La Casa De Papel” dizisinin konu edinildiği jimnastik gösterisi ile tam not aldı.

Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Spor Salonunda gerçekleştirilen final sınavında üniversitenin Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin Genel Jimnastik dersi için hazırladığı koreografi büyük beğeni topladı. İESU BESYO öğrencileri dünyanın en çok izlenen İspanya menşeili La Casa De Papel dizisinden esinlenerek jimnastikçileri aratmayacak disiplinli, koordinasyon, ekip ruhu, beceri, uyum, ritim ve dans gerektiren koreografilerini diziye de ait figürleri, kıyafetleri ve maskeleri ekleyerek başarı ile sundu.

Hazırlanan koreografide, diziden çeşitli sahneleri jimnastik hareketleriyle birbirine bağlayan ve müzik eşliğinde profesyonelce izleyicilere sunan İESU BESYO öğrencilerinden Mahmut Can Alioğlu, Sezer Sadık Çeçen, Murat Erdoğan, Gökhan Akbaş, Barış Yeniş, Buket Can, Recep Canik ve Musa Gündüz hem izleyicilerden hem de öğretmenleri Dr. Öğr. Üyesi M. Sibel Yaman'dan tam not aldı.