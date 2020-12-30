İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

Esenyurt’ta yılbaşı ve 4 günlük kısıtlama öncesinde bir Alışveriş Merkezi önünde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından metrelerce sıra oluşturuldu.

Esenyurt'ta yılbaşı ve 4 günlük kısıtlama öncesinde bir Alışveriş Merkezi önünde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından metrelerce sıra oluşturuldu. Yoğunluk havadan görüntülendi.


Yeni tip Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yılbaşına saatler kala vatandaşlar alışveriş yapmak için Esenyurt'taki Alışveriş Merkezi (AVM)'ye koştu. HES kodu ile giriş yapılan AVM önünde sıra olan vatandaşlara güvenlik görevlileri sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların yoğunluğu drone ile havadan da görüntülenirken sıra metrelerce uzadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.