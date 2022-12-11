İhlas Haber Ajansı

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Alışveriş merkezinde araba kavgası kamerada

Bağcılar’da bulunan bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden kavga etti.

Bağcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden kavga etti. Yaşanan yumruklu kavga anı kameraya yansıdı.


Bağcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine yumruk atmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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