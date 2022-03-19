İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alışveriş merkezinde öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinde dün akşam saatlerinde tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürülen Yağmur Sönmez’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde dün akşam saatlerinde tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürülen Yağmur Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.


Bakırköy Ataköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.B tarafından tüfekle vurulan Yağmur Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Sönmez'in cenazesinin Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde yarın öğle namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.