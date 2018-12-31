Alışveriş merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu

İstanbul'da yeni yıl dolayısıyla alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Alışveriş merkezlerinin otoparkındaki araç doluluğu havadan görüntülendi.

Yeni yıla saatler kala hazırlıklarını sürdüren İstanbullular, alışveriş merkezlerine akın etti. Haftanın ilk gününün tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar, yılbaşı gecesi için hazırlık yaptı. Gıda ürünleri ve hediyelik eşya satan mağazaların kasalarında uzun kuyruklar oluştu. Alışveriş merkezlerinin otoparklarında yoğunluk sebebiyle sürücüler yer bulmakta zorlandı. Fiyatların kimisine göre uygun, kimisine göre ise çok pahalı geldiği AVM'ler yılbaşı alışverişlerini yapmak üzere olan vatandaşları ağırladı. Bir çok AVM yılbaşı için özel etkinlikler düzenledi.