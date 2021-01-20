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Alkollü sürücü kaza yaptı basın mensuplarına, "Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum" dedi

Kartal Sahil yolunda alkollü sürücü aracı kaza yaptı.

Kazadan yara almadan kurtulan şahıs basın mensuplarına, "Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum" dedi.


Olay, 01:30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. Alkollü olduğu öğrenilen Mustafa K. İsimli sürücü 34 CYN 474 plakalı Seat marka aracı ile Turgut Özal bulvarından Tuzla istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak yan yattı. Olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan Mustafa K. isimli sürücü önce alkolmetreye üflemek istemedi. Polisler tarafından ikna edildikten sonra alkolmetreye üfleyen sürücünün 2.28 promil alkollü olduğu öğrenildi. Alkollü araç kullanıldığı öğrenilen sürücüye 1339 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay el konuldu.


Mustafa K. isimli sürücü basın mensuplarının sorularını cevaplamak istemezken, "Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum" dedi


Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere alkollü sürücü karakola götürüldü.

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