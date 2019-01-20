All-Star 2019'da Asya karması, Avrupa'yı 147-146 mağlup etti

Tahincioğlu All-Star 2019'da Avrupa ve Asya karmaları arasında oynanan karşılaşmayı Asya takımlarından oluşan takım 147-146 kazandı. Mücadelenin ‘En değerli oyuncusu' (MVP) ise Asya karmasından Kenny Gabriel oldu.

Basketbolda yılın en görkemli organizasyonu olan Tahincioğlu All-Star 2019'da son olarak Avrupa ve Asya karmalarından oluşan maç yapıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabakayı üç kadın hakem; Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik yönetti. Avrupa karmasının başantrenörlüğünü Ergin Ataman, Asya karmasının ise Burak Gören yaptı.

Avrupa karması

Avrupa karmasının ilk 5'inde Adrien Moerman (Anadolu Efes), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen) ve Semih Erden (İBBSK) yer aldı. Avrupa takımının yedeklerinde ise Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich (Beşiktaş Sompo Japan), Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison (Galatasaray) ve Göksenin Köksal (Galatasaray) bekledi.

Asya karması

Asya karmasının ilk 5'ini ise Alp Karahan (Adatıp Sakarya BŞB), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom) oluşturdu. Asya karmasının yedeklerinde Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne (Fenerbahçe Beko) Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş) ve Sylven Landesberg (Türk Telekom) yer aldı.

Kazanan Asya

İlk periyodu Avrupa karması 41-39'luk skorla önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğü rakibine kaptırmayan Avrupa takımı devreye 82-80 önde girdi. Üçüncü periyotta ise işler değişti. Hücumda daha etkili olan Asya karması periyodu 116-111 üstün tamamladı. Son anları çekişmeli geçen müsabakayı Asya karması 147-146 kazandı.

Kenny Gabriel MVP oldu

Karşılaşmanın en skoreri 44 sayı ile Asya karmasından Kenny Gabriel olurken, Avrupa karmasında ise Adrien Moerman 34 sayı kaydetti. Müsabakanın MVP (En değerli oyuncusu) ödülünü de Kenny Gabriel kazandı.

Edis konser verdi

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı ve ödüllerin verildiği organizasyonda şarkıcı Edis de Avrupa-Asya maçının devre arasında gelen seyircilere konser verdi. Dizi ve sinema oyuncusu İlker Ayrık da şovlarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.