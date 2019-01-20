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All-Star'da Ayşe Begüm'den muhteşem şov

Tahincioğlu All-Star 2019’da Dünya Şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri yaptı.

Tahincioğlu All-Star 2019'da Dünya Şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri yaptı. Genç sporcunun performansı ayakta alkışlandı.


Oyuncu kalitesi bakımından ‘Avrupa'nın en iyi ligi' olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin yıldızlarının buluştuğu Tahincioğlu All-Star 2019 Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi.


Smaç, yetenek ve üç sayı yarışmalarının yanı sıra yapılan şovlar da izleyenleri etkiledi. Asya ile Avrupa Karmaları arasında oynanan All-Star maçında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri düzenledi. Ayşe Begüm'ün performansı, seyircilerden büyük alkış aldı.

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