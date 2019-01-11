All-Star'da kadrolar belli oldu

Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatacak Tahincioğlu All-Star 2019'da mücadele edecek isimler belli oldu.

Oyuncu kalitesi bakımından Avrupa'nın en iyi ligi olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen yıldız oyuncuların yer alacağı Tahincioğlu All-Star 2019, 20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Binlerce basketbolseverin salondan, binlercesinin de televizyonları başından izleyeceği müthiş şölene Asya Karması-Avrupa Karması mücadelesi damga vuracak. Karşılaşmaya Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman ve Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören koçluğunda ilk 5'te başlayacak isimler Red Bull'un internet sitesinde yapılan oylama sonrasında belirlendi.

Gelen oylara göre Avrupa Karması'nda Darüşşafaka Tekfen'den Kartal Özmızrak, Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay, Adrien Moerman, Bahçeşehir Koleji'nden Emir Preldzic ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Semih Erden maça ilk 5'te çıkacak.

Asya Karması'nın ilk 5'i ise Fenerbahçe Beko'dan Ali Muhammed, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'dan Alp Karahan, Banvit'ten Şehmus Hazer, Türk Telekom'dan Kenny Gabriel ve Pınar Karşıyaka'dan Assem Ahmed Mohamed Marei'den oluştu.

En çok oy Semih Erden ve Şehmus Hazer'e

Avrupa Karması'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Semih Erden, Asya Karması'nda ise Banvit'ten Şehmus Hazer en çok oy toplayan isimler oldu. Tahincioğlu All-Star 2019'da karşılaşmaya ilk beşte başlayacak oyuncular halk oylamasıyla belirlenirken yedekler ise oylama rakamları ve antrenör tercihleri de göz önünde bulundurularak seçildi.

Buna göre Avrupa Karması'nda yedekler Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich (Beşiktaş Sompo Japan), Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison (Galatasaray), Göksenin Köksal (Galatasaray)'dan oluştu.

Asya Karması'nın yedeklerinde ise Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne (Fenerbahçe Beko), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Sylven Landesberg (Türk Telekom) var.

Her sene şovlarıyla ilgi çeken Tahincioğlu All-Star hafta sonuna ayrıca 3 sayı yarışması, Yetenek Yarışması ile Smaç Yarışması da renk katacak.

Ayşe Begüm Onbaşı şov yapacak

All-Star maçının periyot arasında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri sunacak. Devre arasında ise ünlü şarkıcı Edis'in mini bir konser vereceği etkinliğin biletleri Mobilet üzerinden satılıyor. Ayrıca Red Bull'un internet adresindeki formu dolduranlar arasından yapılacak çekilişte kazanan talihliler ise etkinlik gününde basketbolcularla tanışma şansına sahip olacak. Heyecan dolu etkinlikte ter dökecek sporcularla özel röportajlar etkinlik gününde canlı olarak yine Red Bull'un internet sitesinden takip edilebilecek.