Allianz Motto Hareket İstanbul Şenliği ile 500 çocuk ‘harekete' geçti

Çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine destek vermeyi hedefleyen Allianz Türkiye, İstanbul'daki ilk Allianz Motto Hareket Şenliği'ni düzenledi. Kalamış'ta gerçekleştirilen şenliğe 4-12 yaş arasında yaklaşık 500 çocuk katıldı. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, sivil toplum kuruluşları ve yatılı bölge okullarında yürütülecek programla 8 yılda 68 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Allianz Türkiye, çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlamayı hedefleyen sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket kapsamında, 29 Eylül Pazar günü Kadıköy'de bir şenlik düzenledi. Spor ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan şenliğe, yaşları 4 ile 12 arasında değişen yaklaşık 500 çocuk, ücretsiz olarak katılım gösterdi. 7-12 yaş arasındaki çocuklar atletizm etkinliğine katılırken, 4-6 yaş arasındaki çocuklar ise, gönüllüler tarafından hareket edecekleri farklı aktivitelere yönlendirildi. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan ev sahipliğinde düzenlenen şenliğin eğitmenliğini Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Pekel üstlendi. Ayrıca, program için oluşturulan üç karakter; sevimli hareket canavarı Motto Hareket, yaramaz Kıpır ve oyun delisi Zıpır da şenlikte çocuklara eşlik etti. Etkinliğe Kadıköy Belediyesi mekan, yiyecek-içecek desteği verdi. Etkinliğe Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu da katıldı.

“8 yılda 68 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapması gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de 6-11 yaş grubu çocukların yüzde 58,4'ü düzenli olarak egzersiz yapmıyor. Bu gerçeklerden hareketle tasarladığımız sosyal sorumluluk programımız Allianz Motto Hareket'in odağına çocuklarımızı aldık. Sınıf içi çalışmalarımızda; sağlıklı beslenme, vücudu doğru kullanma, sporda ilk yardım, empati, özgüven, spor kültürü ve ilham veren sporcu hikayeleri gibi alanlarda kültürel birikime ve sosyal gelişime katkı sağlayacak eğitimler veriyoruz. Sınıf dışı çalışmalarımızda ise farklı spor dallarıyla zenginleştirilmiş fiziksel aktivitelere katılımlarını sağlıyoruz. ‘Motto Hareket Şenlikte' gibi saha uygulamalarımızla da spor ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle başlattığımız programımızı 2020 senesi itibarıyla yatılı bölge okullarında da uygulayarak 8 yılda 68 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz.”

Ağustos 2018'de başlayan Allianz Motto Hareket programı kapsamında, bugüne kadar, bir yıl içerisinde, 82 gönüllünün desteğiyle Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van illerinde 652 çocuğa ulaşıldı.