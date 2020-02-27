Allianz Motto Müzik'ten yeni sezon programlarını duyurdu

Kanalın yeni sezonunda Gaye Su Akyol ve Melikşah Altuntaş ikilisinin yanı sıra Sevim Gözay ve Kaan Bağcı'nın hazırladığı yeni programlar izleyenlerle buluşacak.

Türkiye'nin ilk kurumsal YouTuber'ı olduğu belirtilen Allianz Motto Müzik, müzik, muhabbet ve eğlence dolu içerikler sunmaya devam edeceğini duyurdu. Kanal yeni sezonda Gaye Su Akyol ve Melikşah Altuntaş ile Yılanlar Yarışıyor, Sevim Gözay ile Merak Ediyorum ve Kaan Bağcı ile Hayal Et programlarını hayata geçirerek 5'inci yılında takipçilerine eğlence vadedecek.

Yeni içeriklerden Gaye Su Akyol ile Melikşah Altuntaş, yeni sezonda Yılanlar Yarışıyor isimli seyircili çekilecek bir yarışma programıyla sevenleriyle buluşacak. Program kapsamında birer arkadaşları ile takım olan ikili; müzik, sinema ve popüler kültür konularını içeren 3 fanustan rastgele çekecekleri konular üzerine eğlenceli bir münazara gerçekleştirecekler. Ayda bir yayımlanan Yılanlar Yarışıyor'un Kadıköy Bina'da gerçekleşen çekimlerine takipçiler ve izleyiciler de dahil edilecek. Yarışmada kazanan interaktif bir saha aktivitesi sayesinde izleyici oyları ile belirlenecek.

Müzik ve eğlence ile dolu bir sezon

Deneyimli gazeteci Sevim Gözay ile Merak Ediyorum da yeni sezonda Allianz Motto Müzik'te yayın hayatına başlayan programlardan biri olacağı belirtildi. Gözay, her bölümde "Susması istenen kişiye neden 'caz yapma' denir?", "Rap, arabeskin yerini mi aldı?" gibi farklı ve gündeme dair bir sorunun cevabını arayacak. Ayda bir yayımlanan programda soruların yanıtları; kliplerden, ünlülerle yapılan röportajlardan, sokaktaki insanların görüşlerinden ortaya çıkan ilginç bilgilerle harmanlanarak keşfedilecek.

Allianz Motto Müzik'in bir diğer yeni programı ise ünlü illüstratör Kaan Bağcı ile Hayal Et olacak. Tasarımları ve tasarımlarını oluştururken çektiği mini videoları ile sosyal medyada kitleler ile buluşan Kaan Bağcı, ayda bir yayımlanan programda hayal ettiklerini illustrasyona dökecek. Bağcı müziğin ve şarkı sözlerinin kendi dünyasındaki algısını çizimlerine yansıtırken izleyiciler kendini müziğin akışına ve Kaan Bağcı'nın hayal dünyasına bırakacak.

Sevilen programlar yeni sezonda da izleyicileriyle buluşmaya devam edecek

Ayrıca; 5 yıldır Noktalı Virgül isimli programın sahibi Yekta Kopan da yeni sezonda programa eklenen Ters Köşe programıyla izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. The Producer isimli programla geçen sezon Allianz Motto Müzik'e katılan Can Şengün, yeni sezonda da müzik endüstrisinin perde arkasını aralayacak. Şenay Akkurt ile Hayat Bana Güzel, Nurkan Renda ile Gitar Öğreniyorum ve Zeynep Toker ile Bi Bakıp Çıkıcam programları da yeni sezonda yepyeni içeriklerle yayın hayatına devam edeceği bildirildi.