Allianz Teknik'e akreditasyon belgesi

Allianz, Türkiye'nin toplumsal risk farkındalığını artırma hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Teknik, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon belgesini aldığını duyurdu.

Allianz Türkiye'nin, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Teknik, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon sürecini tamamlayarak akreditasyon belgesini aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Teknik'in bu belge ile laboratuvarının teknik yeterliliği, yürüttüğü testlerin doğruluk, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası test standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiği tescil edilmiş oldu. Risk farkındalığı yüksek bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hizmet veren merkez, belge ile Türkiye'nin akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi konumuna ulaştı. Yangına tepki testlerinin de akredite olarak gerçekleştirilebildiği merkez, Allianz Grubu'nun da dünyadaki üçüncü test ve eğitim merkezi oldu. Merkez aynı zamanda grubun deprem ve yangın alanlarında hizmet veren dünyadaki ilk test merkezi olma özelliğini taşıyor.

2019 yılında 30 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Allianz Teknik, doğal afet kaynaklı riskleri belirlerken, deprem, taşımacılık ve yangına tepki testleri gerçekleştiriyor. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi'ni, ülkemizdeki en önemli risklerin başında gelen deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumsal risk farkındalığını artırmak, güvenli yapılar inşa edilmesine katkıda bulunarak sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi. Allianz'ın her yıl yayımladığı küresel iş dünyası riskleri araştırması “Risk Barometresi”nde Türkiye'nin doğal afetler kategorisinde en yüksek riski taşıyan beş ülke arasında bulunduğunu hatırlatan Gürkan “Deprem ve yangın, ülkemizin karşı karşıya olduğu ilk 10 risk arasında yer alıyor. Bu kritik riskler için atılabilecek en önemli adım, risk meydana gelmeden önlem alabilmek. Bunu başarmanın yolu da hem bireysel hem de kurumsal farkındalığı artırmaktan geçiyor. Allianz Grubu'nun tam desteği ile kurduğumuz Allianz Teknik ile bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmaları 1 yılı aşkın süredir başarı ile sürdürüyoruz. Akreditasyon belgesi ile ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler artık ürünlerini, deprem riskine karşı gerekli testlerini yaptırabilmek için yurtdışına göndermek zorunda kalmayacak. Böylece yerli üreticilerimiz adına önemli bir imkân sağlamış olduk. Allianz Teknik ile bilimsel programlarla gençler ve çocuklar için bilgilendirme ve eğitim programları hayata geçirmeye, deprem ve yangınlara karşı bilgilendirme çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Hedef toplumsal risk farkındalığını artırmaya destek olmak

İstanbul Beykoz'da bulunan Türk- Alman Üniversitesi'nin kampüsü içinde yer alan merkez, pandemi döneminde de pandemi kurallarına uygun olarak toplumsal risk farkındalığı konusunda destek vermeye devam ediyor. 1 yıl içinde 2000'den fazla misafirin ağırlandığı merkezde; 374 saat araç koltuğu testi, 24 saat deprem testi, 8 saat yangına tepki testi gerçekleştirildi, 46 saat uygulamalı eğitimin düzenlendiği merkezde 125 saat danışmanlık hizmeti sunuldu. Allianz Teknik'te endüstriye yönelik yürütülen deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları hayata geçirilirken, profesyonel risk danışmanlık hizmeti veriliyor, meslek kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hareket ederek kamuya ve özel sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler yetiştirilmesine de katkıda bulunuluyor.