Allianz Türkiye, GRI standartlarındaki üçüncü sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Sürdürülebilirlik raporumuz aynı zamanda küresel ilkeler sözleşmesi ilerleme bildirimimizdir” dedi.

Allianz Türkiye, Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uygun olarak hazırladığı üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayan, sürdürülebilirlik modeli çizen ve GRI tabanlı sürdürülebilirlik raporu yayımlayan Türkiye'deki tek global sigorta ve emeklilik şirketi olan Allianz Türkiye, sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde üstlendiği beş rolü vurguluyor. “Sürdürülebilir sigorta şirketi” olarak düşük karbon ekonomisini destekleyen, sürdürülebilir çözümler sunmaya odaklanan Allianz Türkiye, “sorumlu bir yatırımcı” olarak toplumsal ve yönetim kriterlerini tüm faaliyetlerine tam entegrasyonunu garanti altına almak için çalışıyor. “Güvenilir bir şirket” olarak bilgi güvenliğine, müşteri memnuniyetine yatırım yapıyor, çevresel ayak izini düşürecek projeler üreten şirket, “tercih edilen işveren” olmak için en yetenekli çalışanları bünyesine katarak onların memnuniyetini artıracak faaliyetler gerçekleştiriyor. “Kurumsal vatandaş” olarak ise pozitif etki sağlayacak projeleri destekliyor, toplumsal refaha katkı sağlıyor.

Allianz Türkiye, sürdürülebilirliği kurumun iş süreçlerinin bir parçası haline getirmeye odaklanan Sürdürülebilirlik Komitesi altında, Çevre ve Farklılıkları Gözetme çalışma gruplarını da hayata geçirdi. İnovasyon, spor ve sanata verdiği destekle de, toplumsal gelişime çok yönlü katkılarda bulunmaya devam etti.

Allianz Türkiye'nin 2018 yılı sürdürülebilir çözümü ‘Sürdürülebilir Yaşam Fonu' oldu

Allianz Türkiye, 2018 yılında hayata geçirdiği sürdürülebilir çözümü “Sürdürülebilir Yaşam Fonu” ile bireysel emeklilik müşterilerinin Borsa İstanbul bünyesindeki Sürdürülebilirlik Endeksi'ne ve yurtdışındaki yabancı sürdürülebilirlik ürünlerine yatırım yapabilmelerine imkan tanıdı. Mevcut sürdürülebilir çözümlerinden de 71 milyon lira gelir elde etti.

“Sürdürülebilirlik raporumuz aynı zamanda Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme bildirimimizdir” diyen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, sektörün en çevik, yalın, verimli, teknolojik ve müşteri odaklı şirketi olma hede doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Sürdürülebilirlik stratejisinin temel taşları olan inovasyon ve girişimcilikten faydalanmaya devam ettiklerini kaydeden Tolga Gürkan, “Kurum içi girişimcilik faaliyetlerimizin yanı sıra kurum dışı girişimcilerle işbirliklerine ve Allianz Grubu'yla inovasyon entegrasyonuna odaklanarak 2018'de güçlü adımlar attık. İnovasyon Osimiz, Allianz Türkiye bünyesindeki girişimcilik potansiyelini harekete geçirirken, yenilikçi iş modelleri için dışarıdaki girişimciler, üniversiteler ve Allianz Grubu ile iş birliği fırsatları yaratmaya da devam ediyor. Çalışanlarımızın kirlerinin iş modeline dönüştürülerek hayata geçirildiği bir süreç olarak tasarladığımız ‘Kurum İçi Girişimcilik Programı'nın yanında Kurum Dışı Girişimcilik Programı kapsamında da TÜSİAD'ın “Bu Gençlikte İş Var” yarışmasına destek verdik, Etohum'la olan iş birliğimize devam ettik, İTÜ Çekirdek ile verimli bir iş birliğine imza attık” dedi.

Allianz Grubu, kurumsal sorumluluk stratejisinin odağını oluşturan “Gelecek Nesilleri Cesaretlendirmek” programı kapsamında, çocuklar ve gençler için sosyal fayda odaklı girişimleri destekleyen Londra merkezli Impact Hub'la küresel iş birliğine gitti. Toplumsal dönüşüme öncülük etme hedefiyle Allianz'ın faaliyette bulunduğu dört ülkede uygulanan bu programın ana merkezlerinden biri de Türkiye oldu.

Kişi başı karbon ayak izi, 2016'ya göre yüzde 1,8 oranında azaldı

Allianz Türkiye, daha iyi bir çevre için çevresel ayak izini azaltmak için sürdürdüğü çabalar sayesinde 2018 yılında 2016'ya oranla kişi başı karbon ayak izini yüzde 1,8, elektrik tüketimini yüzde 6,1, kağıt tüketimini yüzde 22,5, doğalgaz tüketimini ise yüzde 19,2 oranında azalttı. Kişi başı su tüketimindeki artış ise sadece yüzde 6,9 olarak kaydedildi.

Allianz Türkiye bu değerlere 2016'ya göre faaliyet gösterdiği alanların, Allianz Kampüs'ün faaliyete geçmesi ile yüzde 11 oranında artmış olmasına karşın ulaşmayı başardı. Allianz Grubu'nun sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, 2040 yılına kadar kademeli olarak tüm kömür yatırımlarını sonlandırmayı hedeeyen Allianz Türkiye'nin bu kapsamda geçtiğimiz yıl, sigortalamadığı kömür işleri poliçelerinin tutarı yaklaşık 17,5 milyon liraya ulaştı.

Allianz Türkiye, hareket ve sanatla topluma destek oluyor

Kurumsal sorumluluk programı “Allianz Motto Hareket”i de sürdürülebilirlik stratejisi rehberliğinde tasarlayarak uygulamaya alan Allianz Türkiye, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Koruncuk Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği program ile 7-12 yaş grubu çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı gelişmelerine katkı sağlıyor. Sekiz yıla yayılan programın, toplam 42 bin dezavantajlı çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Allianz Türkiye, koşu takımı ile 2018 Avrasya Maratonu'nda yaklaşık 129 bin lira bağış toplayarak en fazla bağışçının desteğini alan ve en fazla bağışı toplayan kurum oldu. Türkiye'nin ilk kurumsal YouTuber'ı Allianz Motto Müzik ile gençlerin hayatına değer katan Allianz Türkiye'nin kanalının bu dönemdeki toplam izlenme süresi yaklaşık 63 milyon dakika, tekil görüntüleme sayısı ise yaklaşık 12 milyon olarak gerçekleşti. Allianz Türkiye bu dönemde de, Barış İçin Müzik Vakfı'na, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'na ve Ayvalık Uluslararası Müzik Festivali'ne destek vermeyi sürdürerek, İstanbul Modern ve İstanbul Bienali ile İstanbul'un en yeni sahnelerinden DasDas'a destek veren kurumlar arasında yer almaya devam etti. Şirket ayrıca, İstanbul'daki genel merkezi Allianz Tower ve İzmir'deki operasyon merkezi Allianz Kampüs'te Türkiye'nin yeni nesil sanatçılarının eserlerinin sanatseverlerle buluştuğu sergilere ev sahipliği yapmayı da sürdürüyor.