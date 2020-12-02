Allianz Türkiye, sektörün 'En Beğenilen Şirketi' oldu

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, 'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında sektörün lideri seçildi. Şirket daha önce aynı araştırmada üst üste 5 kez bu unvanı elde etmişti.

Allianz Türkiye, 20. kez gerçekleştirilen 'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında bir kez daha sigorta sektörünün lideri seçildi. Sigorta sektöründe üst üste altıncı kez en beğenilen şirket olan Allianz, araştırmada ayrıca üçüncü kez üst üste bireysel emeklilik kategorisinin de birincisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırmasında üst üste altıncı kez sigorta sektörünün en beğenilen şirketi seçildi. Şirket, bireysel emeklilik kategorisinde de üst üste üçüncü kez en beğenilen şirket oldu.

600'ün üzerinde şirketi temsilen bin 470 yöneticinin katıldığı araştırmada şirketler; ekonomiye katkı, çalışan memnuniyeti, çalışana sunduğu sosyal imkanlar, çevreye karşı duyarlılık, finansal sağlamlık, güvenilir olma, hizmet ve ürün kalitesi, sürdürülebilirlik stratejisi, müşteri memnuniyeti gibi 20 performans kriterine göre değerlendiriliyor.

“İyi bir kurumsal vatandaş olma hedefiyle çalışıyoruz”

Sigorta kategorisinde üst üste altıncı kez, bireysel emeklilikte ise üçüncü kez en beğenilen şirket olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “İş Dünyasının En Beğendiği Şirketler araştırmasında yer almak her şirket için önemli bir başarı. Varoluş amacımız “Allianz Seninle”yi; sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişim katmanlarına taşıyarak iyi bir kurumsal vatandaş olma hedefiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de; çevrenin, toplumun, müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve çalışanlarımızın iyiliğine katkıda bulunarak, tüm paydaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.