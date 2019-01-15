Allianz Türkiye'de görev değişikliği

Allianz Türkiye'de Oto Sigortaları Takımı'na liderlik yapan Fahri Kaan Toker Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği pozisyonuna getirildi.

Sigorta sektörünün önemli finans kuruluşu Allianz Türkiye, yeni döneme yeni yönetim yapısıyla giriş yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamada; Haziran 2018'de çevik çalışma modelinin ilk oluşturulan Oto Sigortaları Takımı'na liderlik yapan Fahri Kaan Toker, 1 Ocak 2019'da Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atanan Tolga Gürkan'dan boşalan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği pozisyonuna getirildi.

Fahri Kaan Toker kimdir?

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Marmara Üniversitesi İşletme Enformatiği bölümünde tamamlayan Fahri Kaan Toker, kariyerine 1999 yılında Vizyon Net Yazılım Geliştirme şirketinde Kurucu ve Yönetici Ortak olarak başladı. Allianz Türkiye Ailesi'ne 2008 yılında Proje Yönetim Ofisi Proje Müdürü olarak katılan Toker, Dönüşüm Projeleri Müdürlüğü, Hasar Grup Başkanlığı, Elementer Operasyon Grup Başkanlığı ve Elementer Operasyon Direktörlüğü gibi pozisyonlarda görev aldı. Haziran 2018'den bu yana Oto Sigortaları Lideri olarak görev yapan Fahri Kaan Toker, 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.