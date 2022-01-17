Allianz Türkiye'nin HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı

Sigorta şirketi Allianz Türkiye'nin, inovatif startup'larla iş birliğini güçlendirmek, startup'ların girişimlerini hızlandırmak ve sigorta sektöründe inovasyonu desteklemek hedefiyle Hackquarters iş birliği ile hayata geçirdiği HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı.

Allianz Türkiye'nin sigortacılıkta inovasyonu ileriye taşıma odağı doğrultusunda, startup'larla iş birliğini artırma ve startup'ların girişimlerini hızlandırma hedefiyle hayata geçirdiği HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, 6 aylık hızlandırma programı ile sigorta sektöründe önemli bir işe imza atan sigorta şirketi, program ortağı Hackquarters ile birlikte hem startup'ların girişimlerini hızlandırmayı hem de sigorta sektörüne ve girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmayı hedefledi. Programa gelen 87 başvuru arasından öne çıkan B2Metric, Co-one, OtoKonfor, Diyetkolik, Uservision programa kabul edildi. Program süresince girişimler yurtiçi ve yurtdışından toplam 750 bin dolarlık yatırım topladı.

Programda; kullanıcı deneyimini iyileştirme ve müşteri bağlılığını artırma, oyunlaştırma teknolojisinin sigorta sektörüne uyarlanması ile dijital sağlık çözümleri alanlarında inovatif çözümleri olan girişimcilerle iş birliği yapıldı. 6 ay süren HackZone Scale Up Accelerator ile startup'lara, Allianz profesyonellerinin yanı sıra yurtiçinden ve yurtdışından alanında uzman 49 mentor ve eğitmen tarafından toplam 88 saatlik mentorluk desteği verildi. Girişimcilere ayrıca, sigorta şirketinin ağından faydalanma ve sigorta şirketinin API'larına (Uygulama Ara Yüz Programları) erişim imkânı sunularak toplam 200 bin TL nakit destek sağlandı. Startup'lar sigorta şirketi ile iş birliği yapma, Allianz'ın uluslararası yatırım network'üne ve büyük yatırım network'lerine de erişim fırsatı buldu.

Konuyu değerlendiren Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Sektörümüze yenilikçi iş modelleri kazandırmayı ve startup'ların girişimlerini hızlandırmayı amaçladığımız HackZone Scale Up Accelerator Programımızla girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ettik. Programda, startup'lara nakit fon desteği ile eğitim, mentorluk, uluslararası yatırım ağına ve Allianz'ın alanında uzman çalışma arkadaşlarımıza erişim imkanı sunduk. Ayrıca, programın bizim için en değerli kısmı olan startup'larla iş birliği fırsatını yakaladık. Bundan sonra da girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve startup iş birliklerine devam edeceğiz” diye konuştu.