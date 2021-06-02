Allianz Türkiye'nin reklam filmi Effie'de 'Gümüş' ödül aldı

Allianz Türkiye'nin yeni reklam filmi, Effie'de 'Gümüş' ödülün sahibi oldu. Şirketin hayatın her anında müşterilerinin yanında olduğunu anlatan film 'Sigorta Hizmetleri' kategorisinin en yüksek ödülünü almış olduğu belirtildi.

Allianz Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği'nin Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödülleri'nde '97 Yıldır Hayatın Her Anında Allianz Seninle' reklam filmiyle 'Gümüş' ödülün sahibi oldu. Sigorta şirketi, pazarlama ve iletişim dünyasının zorlu ve itibarlı yarışmalarından biri olarak kabul edilen Effie Türkiye‘nin 'Sigorta Hizmetleri' kategorisinde bu yıl verilen en yüksek ödülü almış olduğu belirtildi.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Effie Türkiye 2021'de ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Dijitalizasyon odaklı yeni nesil sigortacılığa öncülük eden şirketin yol haritasını, müşterilerimizin beklentileri belirliyor. Faaliyet alanlarımızın merkezine müşteri odaklı yaklaşımı koyuyor, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olma sözüyle ‘Allianz Seninle' diyoruz. Bizlere sağlığını, varlığını emanet eden müşterilerimiz, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her an yanlarında olmamızı bekliyor. Hayatın her türlü ihtimalini ve yaşanabilecek her türlü aşamaya değinen reklam filmimizde sevdiklerimizin yanında olmanın önemini anlatıyoruz. Şirket olarak tüm gücümüzü müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için kullanıyoruz. Bu yaklaşımımızı doğrulayacak şekilde yön verdiğimiz reklam filmimizle, son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da sigorta kategorisinde o yıl verilen en yüksek ödüle layık görüldük” diye konuştu.

Sigorta şirketi, yeni reklam filmiyle hayatın her aşamasında müşterilerine verdiği desteği duygu dolu sahnelerle izleyiciye ulaştırarak sağladığı güven duygusuna dikkat çekiliyor. Zor günler atlatılırken yaşanan umut duygusu da yine reklam filminde hatırlatılıyor. Şirket '97 yıldır hayatın her anında seninle' mesajını verirken, bugünden başlayarak 1930'lu yıllara kadar uzanan hayata dair önemli anları, dönemin şarkıları eşliğinde sunuyor.