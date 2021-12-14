Allianz Türkiye'nin yeni reklam filmi “İşimiz Yaşamak” yayında

Allianz Türkiye'nin, “Hayat nasıl gelirse gelsin, Allianz bugün, yarın seninle” mesajını verdiği yeni reklam filmi yayına girdi.

Yeni nesil sigortacılığın öncülerinden Allianz Türkiye, “İşimiz Yaşamak” isimli yeni reklam filmiyle, varoluş amacında olduğu gibi iyi günde kötü günde “Allianz Seninle” mesajını veriyor. “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” şarkısının yeniden yorumlanarak bir ninni tınısıyla başladığı ve git gide ritminin yükseldiği reklam filminde, bir bebeğin büyürken karşılaşabileceği bazen mutlu bazen de hüzünlü anlar şirketin gözünden ekrana yansıtılıyor.

Reklam filmini değerlendiren Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Bir bebeğin, büyüyüp genç bir bireye ve sonrasında ebeveyne dönüşürken, karşılaşabileceği kimi zaman mutlu kimi zaman hüzünlü anları yansıtmaya çalıştığımız yeni reklam filmimizle; hayatlarının her anında müşterilerimizin yanında olduğumuz mesajını perçinlemek istedik. İzleyenlere umut vermesini arzu ettiğimiz reklam filmimizle hayatın içinden, çoğu kişinin aşina olduğu bir kesit sunduk ve ‘iyi günde de kötü günde de seninleyiz' dedik. Bulunduğumuz toplum için değer üretmek ve müşterilerimizle bağ kurmak bizim için çok önemli. Kurduğumuz bu bağ sayesinde müşterilerimizin hayatlarının her anında yanlarında olabiliyoruz. Bu güvene layık olmak için gelecekte de müşterilerimizin sağlıklarını, sevdiklerini ve birikimlerini korurken, yanlarında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre, çekimleri üç gün süren ve İstanbul'da tamamlanan reklam filminin yönetmen koltuğunda, Allianz Türkiye'nin 2019 ve 2020 yıllarındaki ödüllü filmlerinin de yönetmeni olan Serdar Dönmez oturdu.