Allyson, Ümraniyespor'a imza attı

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor, Brezilyalı futbolcu Allyson'u renklerine bağladı.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor'da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Bandırmaspor forması giyen Allyson'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bandırmaspor takımında forma giyen, 31 yaşındaki defans oyuncusu Allyson'u 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Allyson'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.