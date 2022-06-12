İhlas Haber Ajansı

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Allyson, Ümraniyespor'a imza attı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Ümraniyespor, Brezilyalı futbolcu Allyson’u renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor, Brezilyalı futbolcu Allyson'u renklerine bağladı.


Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor'da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Bandırmaspor forması giyen Allyson'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bandırmaspor takımında forma giyen, 31 yaşındaki defans oyuncusu Allyson'u 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Allyson'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.

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