Alman Başkonsolosluğu'nda iki dost ülke gençlerinden muhteşem konser

Ataşehir ve Monheim gençlik senfoni orkestraları 30 Eylül Pazartesi günü İstanbul Almanya Başkonsolosluğu'nda muhteşem bir konser verdi. İki kentin gençlik senfoni orkestralarının verdiği konser; barış, dostluk ve işbirliği adına renkli görüntülere sahne oldu.

Konseri Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Daimi Vekili Stefan Graf, İstanbul Başkonsolosluğu Kültür ve Basın Bölümü Başkanı Meik Clemens Laufer, Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmerman, Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse ile gençlerin aileleri izledi. Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile Monheim Otto-Hahn-Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası, hazırlamış oldukları özel repertuvarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. İki ülkenin gençlik orkestrası, dinleyicilere Şefler Baran Aytaç ve Oliver Drechsel yönetiminde, Beethoven'dan Mozart'a, Johann Strauss'tan Alexander Borodin'ye kadar uzanan geniş bir yelpazede klasik müziğin en güzel örneklerini sundular. Konsere Johann Strauss'tan Radetzky Marşı ile başlayan Gençlik Senfoni Orkestraları konserin devamında; Ludwig Van Beethoven'ın 1800 yılında yazdığı 28 dakikalık “Senfoni No. 1” adlı eserinin ilk bölümü olan “Adagio molto-Allegro con brio”, Alexander Borodin'den “Eine Steppenskizze aus Mittlelasien”, Leroy Adrerson'dan “The Typewriter”, Wolfgang A. Mozart'tan “Rondo Alla Turca” adlı klasik eserlerle devam edildi.

Konser Alman asıllı Fransız besteci Jacques Offenbach'ın “Can-Can” adlı klasik eseri ile sona erdi. Gurur ve mutluluk dolu anlara sahne olan konserin sonunda genç müzisyenler, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser öncesi konuşma yapan Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Daimi Vekili Stefan Graf, “Öğrenci değişim projeleriyle iki ülke gençlerinin yaklaşmalarını iki ülke arasında köprülerinin kurulmasına vesile olması açısından çok değerli buluyorum. Yaklaşık 150 yıldan beri Türk-Alman dostluğu ayakta ve kolay kolay da yıkılmayacak. Bu güçlü bağı kurduğumuz için bu akşam bir kez daha gururluyuz. Bu yetenekli gençlerimiz ülkelerinin aydınlık yarınları olacaklar ve iki ülke arasında sanatla, müzikle köprüler kurmaya devam edecekler” dedi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz ise konseri gurur ve mutlulukla dinlediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu gece bize muhteşem bir konser sunan tüm gençlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sanatla yetişen gençlerin ortaya koyduğu bu büyük başarı aynı zamanda gençleri birbirine bağlıyor. Gençler birbirlerinin kültürlerini tanıma imkanı buluyor ve dostluk ilişkilerini geliştiriyor. Böylece gelecek için köprüler kurulmaya devam ediyor.”

"Müziğin birleştirici gücüne inanıyorum"

Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmerman ise, “Ataşehirli ve Monheimlı genç müzisyenler 21 Eylül'de Monheim'da sanatseverlerle bir araya gelmişti. Bugün ise İstanbul Almanya Başkonsolosluğu'nda gençlerimize bir kez daha bize yaşattıkları bu güzel gece için teşekkür ediyoruz. Müzik insanlığın ortak dilidir ve müziğin o müthiş birleştirici gücüne inanıyorum. Bu güzel dostluğun daima sürmesini diliyor, iki ülkenin dostluk ve işbirliği Ataşehir ve Monheim arasında gelişmeye ve büyümeye devam edecek” dedi.

Türk ve Alman gençler arasında kurulan dostluk köprüsü 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde (MSKM) yeniden sahne alacak.