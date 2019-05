Alman şampiyon Mario Daser, Türkiye'de antrenman yapıyor

Efsanevi dünya şampiyonu Ola Afolabi'yi nakavtla devirerek, Dünya Kıtalar Arası ve Avrupa Şampiyonluk kemerlerini kazanan, Türk boks kulübü EC BOXING'in Alman sporcusu Mario Daser, yakında yapacağı önemli karşılaşma öncesi yine hazırlıklarını ülkemizde yapmaya karar verdi. Türkiye'nin kendisine uğur getirdiğini belirten sporcu, burada hazırlanarak çıktığı maçların hepsini kazandığını söyledi.

Almanların bokstaki gururu Mario Daser, önemli maçı öncesi Kemer'de moral ve enerji depoluyor. Türk boks kulübü EC BOXING forması altında maçlara çıkan sporcu, Türkleri ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Çocukluğumdan beri tüm arkadaşlarım Türk'tü. Şimdi promotörüm Erol Ceylan ve antrenörüm Bülent Başer, ayrıca basın danışmanım da yine Vedat Alyaz, yani tüm ekibim Türkler'den oluşuyor. Dolayısıyla hazırlıklarımı da Türkiye'de yapmak bana iyi geliyor. Kendimi burada mutlu hissediyorum. Başta Rixos Hotel Genel Müdürü Derya Billur olmak üzere tüm personel en iyi şekilde antrenman yapabilmem için en iyi olanakları sunuyorlar. Ukraynalı sporcu ve iş adamı Rivnyi Sergii ile birlikte burada antrenmanlar yapıyoruz. Tüm dünyada antrenmanlar yaptım ancak buradaki modern aletler ile dost canlısı insanları hiçbir yerde göremedim ve bu bana çok iyi geliyor. Moral ve huzur depoluyorum. Cana yakın, misafirperver ve dost canlısı personeller, insanlar bana çok iyi geliyor. Daha önce Yarı Ağıt Sıklette şampiyonluklar yaşadım. Sonra antrenörüm Bülent Başer ve Promotörüm Erol Ceylan ile konuşarak Ağır sıklete geçmeye karar verdik. İlk maçımı da Trabzon'da yaptım ve rakibimi nakavt ile devirerek önemli bir zafere imza attım. Şimdi yeniden önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyorum ve Türkiye'nin bana şans getirdiğine inandığım için yine burada çalışmalarıma start verdim. Şimdi artık tüm dünyadan arkadaşlarımla burada buluşuyoruz. Onlar da bu modern tesisler, güzel servis ve Türk insanının misafirperverliğinden adeta büyülenmiş durumdalar" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Dünyanın en iyi antrenman seçeneklerinden biri Türkiye"

Alman sporcu Mario Daser'in basın danışmanlığını yürüten Vedat Alyaz, dünyanın her yerinde antrenmanlara çıktıklarını belirterek, "Mario isterse Amerika, Avrupa ve dünyanın her yerinde antrenman yapabilir ancak o her defasında ülkemizi seçiyor ve tüm arkadaşlarına da Türkiye'yi tavsiye ediyor. Ülkemizde son yıllarda gerçekleşen gelişmeler dünya standartlarının üstüne çıktı ve burada yapılan antrenman ile Amerika'da yapılan antrenman arasında sadece teknik eleman eksiği var, onun dışında her şey dünya standartlarının üstünde yer alıyor. Teknik eleman olarak da gerek antrenörümüz Bülent Başer olsun gerek promotörümüz Erol Ceylan olsun dünya çapında büyük işlere imza atan başarılı isimler ve yetiştirdikleri sporcular da dünya çapında başarılara imza atmakta. Onlarla birlikte antrenmanlarımızı sürdürdüğümüz sürece sırtımız yere gelmez" dedi.