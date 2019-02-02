İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alman turist, takside unuttuğu telefonuna beyaz masa sayesinde kavuştu

Üsküdar’da arkadaşıyla gezen Alman turist Tatyana, takside unuttuğu cep telefonunu Üsküdar İBB Beyaz Masanın yardımı sayesinde buldu.

Üsküdar'da arkadaşıyla gezen Alman turist Tatyana, takside unuttuğu cep telefonunu Üsküdar İBB Beyaz Masanın yardımı sayesinde buldu. Tatyana, Beyaz Masa yetkililerine Türkçe teşekkür etti.


İstanbul'a arkadaşıyla beraber turistik gezi için gelen Alman turist Tatyana ile arkadaşı, kaldıkları otele taksi çağırdılar. Taksi ile yolculuk yapan turistler Üsküdar meydanında indiler. İndikten kısa süre sonra cep telefonunun yanında olmadığını farkeden Tatyana, büyük panik yaşadı. Telefonunu bindiği takside unuttuğunu anlayan Tatyana, gözyaşlarına hakim olamadı. Tatyana ile arkadaşı, durumu hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa birimine bağlı İletişim Noktası'ndaki yetkililere anlattılar. Yetkililer, önce turistlerin kaldıkları otelin müdürü ile görüştüler. Daha sonra kamera kayıtlarından taksinin plakasını tespit eden yetkililer, plakayı sistem üzerinden taratarak şoförün iletişim bilgilerine ulaştılar. Kendisiyle irtibata geçilen taksi şoförü, telefonu Üsküdar Meydan'daki İBB İletişim Noktası'na getirerek teslim etti. Takside unuttuğu cep telefonuna tekrar kavuştuğu için mutlu anlar yaşayan Alman Turist Tatyana, “Cep telefonumu takside unuttum. Beyaz Masa sayesinde bulundu. Çok mutluyum. Teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.