Alman yazılım devi Easy Software Türkiye'yi teknoloji üssü yapacak

Almanya'nın önde gelen yazılım firmalarından EASY SOFTWARE, Teknoloji Çözüm Merkezi ve Yazılım Geliştirme Merkezi yatırımı için Türkiye'yi seçti. Şirket, 30 yazılım mühendisi ile İstanbul'da faaliyete geçirilen merkez ile Ortadoğu ve Afrika'ya Türkiye üzerinden açılacak. EASY SOFTWARE CEO'su Dieter Weisshaar, “Türkiye'nin büyüyen yazılım pazarından ve MENA Bölgesi'nden daha çok pay almak istiyoruz” dedi.

Gartner raporlarına göre, dijital içerik yönetimi alanında Almanya'nın lider firmalarından EASY SOFTWARE AG, küresel ölçekte büyüme planını yeni yazılım üssü olarak seçtiği Türkiye üzerinden gerçekleştirme kararı aldı. EASY SOFTWARE, yeni yatırımlarla İstanbul'u teknoloji üssü yapıp, Ortadoğu ve Afrika pazarına Türkiye üzerinden açılmayı planlıyor. EASY SOFTWARE AG CEO'su Dieter Weisshaar ile Türkiye Genel Müdürü Süreyya Ecevit İstanbul'da düzenledikleri basın toplantısında Türkiye'deki yatırımları ve projeleri hakkında bilgi verdiler.

1990'da kurulan Easy Software, Avrupa, Asya ve ABD'de faaliyet gösteriyor

Dieter Weisshaar, dünyanın hızla dijitalleştiğini ve bu sürecin dışında kalan şirketlerin büyümeleri bir yana varlıklarını sürdürmelerinin bile imkânsız olduğunun altını çizdi. EASY SOFTWARE AG olarak geliştirdikleri çözümlerle her ölçekteki şirketlerin dijitalleşmesine katkı sunduklarını anlatan Weisshaar, şöyle devam etti:

“29 yıllık bir teknoloji şirketi olan EASY SOFTWARE AG halen Avrupa, Asya ve Amerika'da faaliyet gösteriyor. Halen 60 ülkede faaliyetlerini sürdüren EASY SOFTWARE'in toplam 375 çalışanı bulunuyor. Globalleşme sürecini tamamlamak için eksik kalan Afrika ve Ortadoğu pazarına Türkiye üzerinden açılma kararı aldık. Çok özel bir coğrafi konuma sahip Türkiye'nin bölgesinde lider ülke rolüne, ekonomik alt yapısına ve yetişmiş insan gücüne güveniyoruz. Ülkenizde 7 bin 250 Alman firmasının faaliyet göstermesi bu güvenin bir göstergesi. Yazılım sektörünün her yıl istikrarlı bir şekilde en az yüzde 15 büyümesi de yatırım için Türkiye'yi tercih etmemizde önemli rol oynadı. Türkiye'deki pazar payımızı da her geçen yıl artırmak istiyoruz. Bizim asıl faaliyet alanımız olan iş yazılım sektörünün Türkiye iç pazar büyüklüğü 600 milyon TL. Pazarın 2022'de 2 milyar TL'yi aşması bekleniyor. 82 milyon nüfuslu Türkiye, yazılım için büyük fırsatları barındırıyor.

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Dieter Weisshaar, MENA Bölgesi'ne coğrafi ve kültürel yakınlığının getirdiği avantajlar, yerleşmiş kurumsal ve ticari alt yapı sayesinde Türkiye'de çok hızlı büyüyeceklerini söyledi. 2019 stratejik planı kapsamında EASY SOFTWARE Türkiye bünyesinde oluşturulan Teknoloji Çözüm Merkezi ve Yazılım Geliştirme Merkezi'ni faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Weisshaar, “Nisan 2019'da 30 kişilik bir ekiple dijital doküman yönetimi, elektronik arşiv ve kurumsal içerik oluşturma hizmetlerini küresel düzeyde vermeye başladık” dedi.

“Temel yazılımların Türkiye'de geliştirilmesi çok daha önemli”

Dijitalleşmenin ve teknoloji odaklı şirket yönetiminin her geçen gün daha da önem kazandığını vurgulayan Ecevit, Pegasus, THY, STFA ve Bank of China'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle 100'den fazla proje geliştirdiklerini söyledi. Süreyya Ecevit, şöyle devam etti: “Easy Software olarak Türkiye'de 2012 yılından beri faaliyetteyiz. Şirketimiz Almanya'nın önde gelen dijital dönüşüm ve yazılım üreten firmalarından bir tanesi. 2012 yılından bu yana 100'den fazla önemli ve başarılı projelere imza attık. Geldiğimiz noktada Easy Software ile yaptığımız ortaklıkta artık Almanya'da yazılan Easy Software'in Core yazılımlarını Türkiye'de geliştirir hale geliyoruz. Aynı zamanda da kurduğumuz destek-hizmet merkezi ile 7/24 Easy Software'in globaldeki tüm müşterilerine Türkiye'den destek sunmaya başlıyoruz. Bu da tamamen Türkiye'de yetişen Türk mühendislerle yapılıyor. Bizi bugün sevindiren nokta burasıdır. Bu iş birliğini Türkiye'de bu çerçeveye taşınması bence çok önemli. Türkiye'de dışarıdan alınan yazılımların sektörde kullanılması güzel ancak bu temel yazılımların Türkiye'de geliştirilmesi çok daha önemlidir”

Ecevit, Easy Software'in Türkiye'den beklentisini şu ifadelerle özetledi: “Burada insan gücüyle daha verimli ve hızlı yazılım geliştirmek, dünya pazarında da yazılan çözümlerle daha fazla yer almak. Özellikle MENA Bölgesi'nde Asya'da Türkiye'deki konumuyla daha fazla yer alacak.”

“Pazar büyüklüğünde önde gelen firmalardan birisi olacağız”

30 kişilik yazılım ekibiyle çalışmalara başladıklarını anlatan Ecevit, “Bu sayının artarak devam edeceğini söyleyebilirim. Dijital dönüşüm pazarı ciddi oranda büyüyor. Kurumsalda global alanda yer almak isteyen firmalar artık başarılarını bir yerde dijital dönüşüme bağlıyorlar. Dolayısıyla dijital dönüşüm artık bilginin globalde kurumsalda yönetilmesi çok önemlidir. Pazar büyüklüğünde önde gelen firmalardan birisi olacağız” şeklinde konuştu.