İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya 2. Bundesliga: Wehen: 0 - Sandhausen: 1

Almanya 2.

Bundesliga'da Sandhausen, Wehen'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek düşme hattından bir nebze olsun uzaklaştı.


Bundesliga'da alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Sandhausen, Wehen'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. İlk yarının uzatma bölümünde Dennis Diekmeier'in golüyle öne geçen konuk ekip, mücadele boyunca skoru korumayı başardı ve 3 puana uzandı. Wehen'de 79. dakikada ikinci sarı kartını gören Tobia Schwede, kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Wehen 28 puanla 17. sırada kalırken, Sandhausen puanını 33'e yükseltti ve düşme hattıyla arasındaki farkı 5'e çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.