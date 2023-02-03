Almanya Başkonsolosluğu önündeki hareketli anlarla ilgili yeni gelişme: Alkollü kadın sürücü serbest kaldı

Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde aracıyla 2 taksiye çarpan ve onlarca demir bariyeri domino taşı gibi devirdikten sonra kaçan ancak polis tarafından yakalanan alkollü kadın sürücü, adli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kadınının yoldaki onlarca demir bariyeri görmediğini ve çarptığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Beyoğlu Gümüşsuyu İnönü Caddesi üzerindeki Almanya Başkonsolosluğu önünde saat 03.15 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde 34 US 5452 plakalı otomobille seyreden Ayşenur T. (21), park halindeki iki taksiye çarpıktan sonra konsolosluk önündeki onlarca demir bariyere de çarparak domino taşı gibi devirmişti. Sürücü ardından maddi hasar gören aracıyla Kabataş istikametine doğru kaçmaya başlamıştı.

Bariyerleri domino taşı gibi devirmişti

Sesleri duyan koruma polisleri teyakkuza geçerek dışarıya çıkmıştı. Aracın kaçtığını gören polis ekipleri, ön plakasını da düşürdüğünü belirlemişti. Bunun üzerine bilgi veren koruma polislerinin ihbarı üzerine bölgedeki tüm ekiplere aracın plakası anons edilmişti. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Polis alkollü kadın sürücüyü yakalamıştı

Harekete geçen polis ekipleri, Karaköy istikametine doğru giden kadın sürücüyü cadde üzerinde önünü keserek durdurmuştu. Araçtan indirilen kadın gözaltına alınırken, yapılan alkol muayenesinde ise 1.51 promil alkollü çıkmıştı. Bunun üzerine kadın emniyete götürülürken, aracı ise çekici yardımıyla kaldırılarak emniyete otoparkına götürülmüştü.

“Çarptığımın farkında değilim”

Emniyette sürücü Ayşenur T.'ye ifadesi alınarak “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan kadın sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kadının onlarca demir bariyeri görmediğini ve çarptığının farkında olmadığını söylediği öğrenildi.