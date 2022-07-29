Almanya Süper Kupa mücadelesi Tivibu Spor'da yayınlanacak

Tivibu Spor, Bundesliga'nın güçlü takımlarından Bayern Münih ve RB Leipzig arasında düzenlenen Almanya Süper Kupa mücadelesini futbolseverlerle buluşturuyor.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, spor içeriklerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin büyük bir ilgiyle izlediği Almanya Süper Kupa mücadelesi Tivibu Spor'da ekranlara gelecek. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlayan Almanya devlerinden Bayern Münih ve Almanya Kupası sahibi RB Leipzig Almanya Süper Kupası'nı kazanmak için karşılaşıyor. Mücadele 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21:30'da yayınlanacak.

Bundesliga heyecanı yeni sezonda Tivibu Spor'da

Tivibu Spor; Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen gibi devlerin yer aldığı Bundesliga'yı yeni sezonda futbolseverlerle buluşturacak.