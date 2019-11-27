Almanya'da Türk psikologlara ihtiyaç duyuluyor

İki milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da, Türk psikologlara ihtiyaç olduğu belirtildi. Uzman Psikolog M. Yunus Çekiç, Türk psikologların Almanya'da eğitim ve seminer vermelerini Alman yetkililerinin desteklediğini söyledi. Çekiç, "Verdiğimiz eğitim ve seminerlerle bir başka ülkede yaşamanın psikolojik ve sosyal etkileri ile yaşanılan entegrasyon problemlerine ilişkin çözüm sunmaktayız" dedi.

Avrupalı Türk İş Adamları Kuruluşu'nun (NETU) özel daveti üzerine çeşitli sektörlerden iş insanları Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Program, Avrupalı Türk İş Adamları Kuruluşu'nun Genel Sekreteri Önder Coştan'ın yaptığı sunum ile başladı. Tanıtım günleri ve Almanya'da gerçekleşmesi beklenen birçok proje hakkında görüşlerin paylaşıldığı gecede, Uzman Psikolog M. Yunus Çekiç'in açıklamaları dikkat çekti.

"Almanya'da yaptığımız çalışmalara Alman yetkililer destek veriyor"

Uzman Psikolog Çekiç, Almanya'da yaşayan ve çalışan Türk kökenli insanların psikolojik problemleri, farklı kültürel çatışmaların iş hayatı ile bireysel hayata yansımaları ile ilgili konuştu.

Uzman Psikolog Çekiç, "Türk kültüründeki bir iş yeri veya kuruluş Alman uzmanlar ile aynı kültürde buluşamadığı için bazı sıkıntılar yaşıyor ve bu sebepten dolayı Türk psikologlara ihtiyaç duyuluyor. İki milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da seminer ve eğitimler vererek bu sıkıntılı boşluğu tamamlamayı hedefliyoruz. Verdiğimiz eğitim ve seminerlerle bir başka ülkede yaşamanın psikolojik ve sosyal etkileri ile yaşanılan entegrasyon problemlerine ilişkin çözüm sunmaktayız. Yine ayrıca bir işverenin ve çalışanların da iş ve sosyal hayatta nasıl doğru iletişim kurabilecekleri hakkında bilgi veriyoruz. Almanya'da yaptığımız çalışmalara Alman yetkililer destek veriyor. Çünkü vatandaşların kendi ana dil ve kültüründe uzmanlardan destek almasının faydalı olacağını ve yine Almanya'nın refahına katkı yapacağını savunuyor" diye konuştu.

Konuşmasında, iki toplum ve iki ülke arasındaki önemli gelişmelere vurgu yaparak çözüm önerilerini sunan Uzman Psikolog M. Yunus Çekiç, Almanya'daki Türk psikolog ihtiyacını gidermek için ise ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Uzman Psikolog Çekiç konuşmasının sonunda, Avrupalı Türk İş Adamları Kuruluşu üyesi olarak ilan edilerek özel bir plaket ile onurlandırıldı.