Almanya'dan diploma fırsatı

Türkiye'deki tüm üniversitelerden 4 yıllık lisans eğitimi alan her öğrenci, Almanya'da belirlenen bölümlerden göreceği 1 yıllık eğitimin ardından tüm Avrupa ülkelerinde geçerli sayılan diplomanın sahibi olabilecek.

Berlin International University ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığında hayata geçirilen ‘Dual Up' sistemi sayesinde, lisans eğitiminden mezun olan öğrenciler, AB sınırları içerisinde kabul gören bir diplomaya sahip olabilecek. Türkiye'deki tüm üniversitelerin öğrencilerine açık olacak olan program için en fazla 2 yıl önce mezun olmak şartı aranmakta. Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere ise hiçbir koşul aranmazken yüzde 25 burs hakkıyla okuyabilecekler.

Programın tanıtımı ise BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Berlin International Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hans-Dieter Klingemann tarafından düzenlenen bir basın toplantısı ile yapıldı.

1 yıllık eğitimle Almanya'da 4 yıllık lisans diploması

Lansman öncesi bu program ile öğrencilere Avrupa kapılarının açılacağını ifade eden Prof. Dr. Şirin Karadeniz üniversite bünyesinde Dual Up'un avantajlarından bahsetti. Şirin Karadeniz ayrıca açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Bu işbirliğine göre 3 fakülte ve 8 bölümden mezun olan öğrencilerimiz Berlin International Üniversitesinde bir yıl daha okuyarak uluslararası ikinci bir diploma almaya hak kazanıyorlar. Öncelikle mezun olması gerekiyor ve mezun olduktan sonra iki yıl içerisinde başvuru yapabiliyorlar. Biz zaten öğretim programları arasındaki denkliği oluşturduk bireysel olarak başvurduğu zaman biz zaten onların okuyacakları dersleri ve tüm süreçlerini baştan tanımlamış olduk. Oranın da kabul şartlarını geçtikten sonra 1 yıl okuyarak Almanya'da 4 yıllık eğitime karşılık gelen bir diplomayı daha almaya hak kazanacak. Bu diploma ile beraber ayrıca 18 ay Almanya'da dolayısıyla AB ülkelerinde çalışma ve oturma haklarına da otomatik sahip olunuyor.”

Programın öğrencilere avantajları

Öncelikle BAU ile olan anlaşmadan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Hans-Dieter Klingemann programın öğrenciler için avantajlarına değindi. Hans-Dieter Klingemann program öncesi öğrencilerin nasıl ilerlemesi gerektiği noktasından danışmanlarından ve okullardan yardım alarak eğitimlerini şekillendirebileceklerini söyleyerek, “Programın öğrenciler için birçok avantajı var. İlk olarak aldıkları üniversite diplomasının üzerine bir de yurt dışından alınan başka bir lisans diploması koyuyorlar. İkincisi özellikle yurt dışında yüksek lisans yapmayı düşünen öğrenciler için bir hazırlık aşaması olması adına iyi bir zemin oluşturacak ve öğrenciler kendilerinin hazır olup olmadığını anlayabilecekler. Ayrıca Berlin gibi bir yerde 18 ay boyunca yaşama fırsatı kazanarak birçok deneyim elde edebilirler. Tabi ki de program asla basit değil çok fazla çalışmak gerekiyor. Fakat yine de bir sorun ile karşılaştıkları zaman örneğin, Türk öğrenciler her zaman muhatap olabilecekler kendi dillerinden birisiyle görüşüp sorunlarını çözebilirler. Herkesin bu fırsatı değerlendirip deneyimlerini arttırmasını diliyorum” şeklinde konuştu.