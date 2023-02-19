Almanya'dan yola çıkan 400 tonluk malzeme taşıyan yardım treni Halkalı Tren Garı'na geldi

Almanya'nın Hamburg kentinden Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından deprem bölgelerine gönderilmek üzere 400 tonluk malzeme taşıyan yardım treni, İstanbul Halkalı Tren Garı'na geldi.

Deprem bölgelerine dünyanın dört bir yanından gönderilen yardımlar sürüyor. Almanya Hamburg'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından deprem bölgesindeki depremzedeler için gurbetçiler tarafından toplanan yardım malzemelerini taşıyan tren Halkalı Tren Garı'na geldi. 18 vagonda 400 tonluk malzeme taşıyan tren, buradan da malzemeler AFAD'a teslim edilmek üzere Kayseri'ye gidecek. Malzemeler ihtiyaç durumuna göre deprem bölgelerindeki depremzedelere gönderilecek. 50 tır kapasitesindeki yardımlar, çadır, battaniye, uyku tulumu, jeneratör, elektronik eşyalar, temel ihtiyaç malzemeleri gibi yardım malzemelerinden oluşuyor.

“18 vagonda bulunan 400 ton yük ile tren bugün buraya geldi”

Deprem bölgelerindeki vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten UID Genel Başkanı Köksal Kuş, “Hemen hemen bütün milletimiz ne yardım yapabiliriz diye çalışmalara başladı. Biz de UID olarak onlara öncülük ettik. Hızlı bir çalışma ortamı oluşturduk. Yardımları ulaştırmak için büyük bir gayret sarf ettik. Tırlar, uçaklar, minibüsler ve şimdi de trenlerle yardımları buraya taşıyoruz. Bundan sonra da nakdi yardımlar üzerinde duracağız. 18 vagonda bulunan 400 ton yük ile tren bugün buraya geldi. Buradan da Kayseri'ye devam edecek. Orada da trendeki malzemeleri AFAD'a teslim edeceğiz. Yardımlar içerisinde jeneratör, ısıtıcı, çadır, battaniye, kışlık giysi, bebek maması ve yataklar gibi malzemeler var. Yardımlar Hamburg'da bulunan UID'nin önderliğinde 14 STK ile birlikte konsolosluğumuzun gözetimi altında toplandı. Yardımlar Türkler ağırlıklı olmak üzere diğer ülkelerdeki vatandaşların desteğiyle yapıldı” dedi.