Almatı Başkonsolosu, 1 Nolu Özel Talgar Lisesi'ni ziyaret etti

Kazakistan'ın Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Almatı Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Mahmut Ağırman ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Talgar ilçesinde bulunan Talgar 1 Nolu Yatılı Özel Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Başkonsolos Akıncı'ya lisenin tarihi ve teknik kapasitesi ile ilgili geniş bilgi vererek, DATÜB olarak Ahıskalı gençlerin daha eğitimli olması için bu konuda oldukça hassas davrandıklarını vurguladı.

Talgar 1 Nolu Özel Yatılı Lisesi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile TİKA tarafından inşa edilerek Türk milletinin Kazakistan'da yaşayan Ahıskalılara bir hediyesi olduğunu vurgulayan Kassanov, bu lisede eğitim gören onlarla yetim öğrencinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığını, eğitime olan desteğini bundan sonra da devam ettireceğinin altını çizdi.

Eğitime verdiği destekten dolayı DATÜB ve DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a teşekkür eden Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, görev süresi boyunca Ahıskalı öğrencilerin eğitimi konusunda onlara yardımcı olacağını, farklı üniversiteler ile olan ilişkilerini de kullanarak Ahıskalı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacağını, gelinen bu noktada oldukça mesafe kat edildiğini fakat bundan sonra daha da ileri gidebilmek adına çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Almatı Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Mahmut Ağırman ise konuşmasında, eğitime yönelik gerekli tüm adımların atılacağını, Türkiye devletinin her zaman Ahıskalıların yanında olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmalarda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen öğretmenler Kazakistan'da eğitim düzeyinin artırılması ve gelecekte Talgar 1 Nolu Özel Yatılı Lisesi'nin hak ettiği düzeye gelebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Öğrenciler tarafından hazırlanan, geleneksel kıyafetlerde geleneksel dansların ve şiir dinletisinin sunulduğu mini konser gösterisi ile lise ziyaret sona erdi.

Geçen yıl 200 öğrencinin eğitim gördüğü lisede, bu yıl 301 öğrenci eğitim görürken, 280 öğrenci ise yurtta konaklıyor. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Kazakça eğitimin verildiği 350 kişilik yatak kapasiteli Talgar 1 Nolu Özel Yatılı Lisesi, 9 yıldır faaliyetini sürdürüyor.