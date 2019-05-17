Alper Erdoğuş, Eczacıbaşı VitrA'ya geri döndü

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, teknik ekibine tecrübeli antrenör Alper Erdoğuş'u dahil etti.

Eczacıbaşı VitrA, başarılı antrenör Alper Erdoğuş ile anlaştı. Yardımcı antrenör olarak takımda görev alacak olan tecrübeli isim, kulüp takımlarıyla birçok başarı yaşadı. Daha önce 7 sezon boyunca Eczacıbaşı Spor Kulübü bünyesinde çalışan Alper Erdoğuş, 2004-2007 yılları arasında yine baş antrenör Marco Motta ile birlikte ekipte yer almıştı. Bunun yanı sıra Erdoğuş, Altınyurt, Galatasaray, Yeşilyurt, Karşıyaka, Balıkesir, Nilüfer Belediyespor ve Sarıyer takımlarında da görev aldı.

Daha önce Eczacıbaşı VitrA ile 5 Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 1 Top Teams Kupası üçüncülüğü yaşayan turuncu-beyazlıların yeni antrenörü, aynı zamanda milli takımlarla da önemli başarılara imza attı. Milli Takım ile 2003 Avrupa Şampiyonası ikinciliği, 2011 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü, 2011 Dünya Grand Prix üçüncülüğü ve 2011 Avrupa Yıldız Kızlar Şampiyonası birinciliği kazanan Erdoğuş, 2012 Londra Olimpiyatları'na katılan A Milli Takım ekibinde de yer aldı.