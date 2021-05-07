Alper Pirşen: "Tahkim Kurulu'na başvuracağız"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası olmadığına yönelik verdiği kararı Tahkim Kurulu'na taşıyacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Alanyaspor müsabakasında kural ihlali olduğu ve maçın tekrar edilmesine yönelik başvurularının TFF tarafından reddedilmesinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Pirşen, "Kararları görünce iyi bir gün geçiremiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın az önce gerekçesi geldi. İnceledik. Gün içerisinde Tahkim Kurulu'na başvuracağız. En kısa sürede Tahkim'den sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerekçeli kararı okuduğunu da aktaran Alper Pirşen, "TFF, kural hatalarında MHK'yi ofsayta düşürmemek için ne derlerse onu yapıyorlar. Bir tek Kasımpaşa - Beşiktaş maçında tersine çevirdiler. TFF tarihinde bunun dışında uygulama yok. MHK'nin gerekçesini okudum. Dehşete düştüm" şeklinde konuştu.

"Gelecek sezon yabancı hakem gelsin"

"Hakemlerimiz çok kötü" diyen sarı-lacivertli yönetici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"'Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil hakem yorumu devreye girer' demişler. Konu kuralın yanlış uygulanması. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. Konu açık, ofsayt diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka. Hakemlerimiz çok kötü. Kural eksikliği, kritik hatalar her türlü sıkıntılar her hafta oluyor. TFF 1. Lig'deki Samsunspor-İstanbulspor maçında yanlış oyuncuya kart gösterip kırmızı kartla oyundan atıyor. Ek raporla buradaki ayıbı örttüler. Ayıp. Böyle devam edecekse gelecek sezon yabancı hakem gelsin. Fenerbahçe'nin bu sezon 15 puanı hakem kararlarıyla gasp edildi."