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Alperen kalesini gole kapattı

Spor Toto 1.

Lig'de lider Gençlerbirliği'ni 2-0 ile geçen İstanbulspor'da yüzler gülüyor. İstanbul ekibinde kaleyi koruyan Alperen Uysal'ın performansı göz dolduruyor.


Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan ve 1 puanla dönülen Altınordu maçı ile birlikte yükselişe geçen, özellikle kendi sahasında puan kaybetmeyen sarı-siyahlı ekipte takımının aldığı 14 puanda kaleyi koruyan Alperen'in performansı göz dolduruyor.


İstanbulspor'un genç kalecisi Alperen son 3 maçta kalesini gole kapattı. Zorlu Balıkesirspor ve dün oynanan lider Gençlerbirliği müsabakalarında rakip forvetlere geçit vermeyen başarılı eldivenin artan grafiği gelecek için de güven veriyor. 3 büyüklerin kıskacında olan ve Türk futbolunun kaleci sorunu yaşadığı son dönemde iyi bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki file bekçisi dün İstanbulspor'un 2-0 galibiyeti ile sona eren maçta Gençlerbirliği'nin usta golcüleri karşısında kalesinde devleşti.

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