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Alperen Şengün, NBA All-Star Rising Stars maçında oynayacak

NBA All-Star etkinlikleri kapsamında oynanacak Rising Stars (Yükselen Yıldızlar) maçında Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün çaylaklar takımı kadrosunda yer aldı.


Bu yıl ABD'nin Cleveland şehrinde düzenlenecek NBA All Star hafta sonu etkinliklerinin ilk gününde oynanacak 'Yükselen Yıldızlar' maçında forma giyecek isimler belli oldu. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün çaylaklar takımı kadrosunda yer aldı. Alperen bu sezon 8.6 sayı, 4.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.


Bu etkinlikte o sezon ilk kez NBA'de yer alan basketbolcular ile ligde ikincisi senesini geçiren basketbolcular karşı karşıya geliyor.


Yükselen Yıldızlar maçında takımların kadroları şöyle:



Çaylaklar


Scottie Barnes - Toronto Raptors


Cade Cunningham - Detroit Pistons


Ayo Dosunmu - Chicago Bulls


Chris Duarte - Indiana Pacers


Josh Giddey - Oklahoma City Thunder


Jalen Green - Houston Rockets


Herbert Jones - New Orleans Pelicans


Davion Mitchell - Sacramento Kings


Evan Mobley - Cleveland Cavaliers


Alperen Şengün - Houston Rockets


Jalen Suggs - Orlando Magic


Franz Wagner - Orlando Magic



İkinci senesini oynayan basketbolcular


Precious Achiuwa - Toronto Raptors


Cole Anthony - Orlando Magic


LaMelo Ball - Charlotte Hornets


Desmond Bane - Memphis Grizzlies


Saddiq Bey - Detroit Pistons


Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves


Tyrese Haliburton - Sacramento Kings


Tyrese Maxey - Philadelphia 76ers


Jaden McDaniels - Minnesota Timberwolves


Isaac Okoro - Cleveland Cavaliers


Isaiah Stewart - Detroit Pistons


Jae'Sean Tate - Houston Rockets



G-League'den seçilen oyuncular:


MarJon Beauchamp


Dyson Daniels


Jaden Hardy


Scott Henderson

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