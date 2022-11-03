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Alperen Şengün'ün 26 sayısı Houston'a yetmedi

NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers’a 109-101 yenildi.

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'a 109-101 yenildi. Takımının en skorer ismi olan Alperen, 33 dakika parkede kaldı ve 26 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı.


NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında karşılaştığı Los Angeles Clippers'a 109-101 mağlup oldu ve 8. yenilgisini aldı. Mücadelede 33 dakika parkede kalan Alperen 26 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile oynayarak, takımının skoreri oldu. Houston'da ayrıca Jalen Green 22 sayı, 4 ribaund ve Kevin Porter Jr. 22 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Bu sezonki 4. galibiyetini elde eden Clippers'ta ise Paul George 28 sayı, 5 asist ve Marcus Morris 21 sayı, 10 ribaund ile katkıda bulundu.



Cleveland'dan üst üste 6. galibiyet


Milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, FieldHouse'da mücadele ettiği Boston Celtics'i 114-113 mağlup ederek, hepsi üst üste olmak üzere toplamda 6. galibiyetini elde etti. Cedi 13 dakika parkede kaldı ve 4 ribaund ile oynarken, Darius Garland 29 sayı, 12 ribaund ve Donovan Mitchell 25 sayı, 6 ribaund ile maçı tamamladı. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Boston'da ise Jaylen Brown'un 30 ve Jayson Tatum'un da 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.


NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:


Philadelphia 76ers: 111 - Washington Wizards: 121


Cleveland Cavaliers: 114 - Boston Celtics: 113


Miami Heat: 110 - Sacramento Kings: 107


New York Knicks: 99 - Atlanta Hawks: 112


Chicago Bulls: 106 - Charlotte Hornets: 88


Houston Rockets: 101 - Los Angeles Clippers: 109


Milwaukee Bucks: 116 - Detroit Pistons: 91


San Antonio Spurs: 100 - Toronto Raptors: 143


Dallas Mavericks: 103 - Utah Jazz: 100


Portland Trail Blazers: 106 - Memphis Grizzlies: 111


Los Angeles Lakers: 120 - New Orleans Pelicans: 117

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