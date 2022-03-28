Alt katı tiyatro salonu, üst katı kafe

Bayrampaşa'da kafe olarak kullanılan bir işletmenin alt katında ise çeşitli sanat eğitimlerinin de verildiği tiyatro salonu kuruldu. Genelde küçük yaşta çocukların bulunduğu tiyatro salonunda 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel oyun onandı.

Bayrampaşa'da bulunan bir işletme, üst katını kafe olarak kullanırken, alt katına tiyatro salonu ve sanat eğitim akademisi kurdu. Çoğunlukla çocukların ilgi gösterdiği sanat akademisinde ‘Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi' öğrencileri 27 Mart Dünya Tiyatro Günü olması nedeni ile ''Shakespeare karşı Orta Oyunu' isimli bir tiyatro oyunu oynadı. Minik oyuncuların ilk izleyicileri de aileleri oldu.

Denenmemiş konseptin kurucusu ve eğitmeni İlyas Çağlayan “Hayatları boyunca hiç sahneye çıkmayan çocuklarımızla birlikte skeçler yaptık. Onları yürekten kutluyorum. Çok güzel geri dönüşler aldık. Onları yürekten kutluyorum. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü deyince benim aklıma hep ustalarım gelir. Başta sahne ismimizi alması vesilesiyle Nejat Uygur ve Necla Uygur ustalarımızın nezdinde tüm orta oyuncularını saygıyla anıyoruz. İnşallah dünyada savaşın olmadığı, kadın cinayetlerinin olmadığı, çocuk tacizlerinin olmadığı, sanata gerçekten değer verilmesi hayali ile 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum. Üst katımız kafe, alt katımız da tiyatro ve çeşitli sanat atölyelerimiz var. Bugün de miniklerimizle birlikte dünya tiyatro gününü kutladık” şeklinde konuştu” dedi.

Eğitmen Fatma Çakır ise “27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel bir oyun gerçekleştirdik bugün. Shakespeare Karşı Orta Oyunu'nu oynadık. Çocuklarımızla beraber çok kısa bir sürede hazırlandık. Onların sahne olarak ilk deneyimleri. Çok güzel provalar gerçekleştirdik beraber, bugün de çok güzel bir oyun oldu. Aramızda olan olmayan bütün ustaları buradan saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.