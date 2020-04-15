Altan Erkekli, çocuklar için kitap okudu

Maltepe Belediyesi'nin dijital ortamda düzenlediği "Okuma Saati"nde usta tiyatro oyuncusu Altan Erkekli, çocuklara kitap okudu. Yayın Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın YouTube kanalından canlı yayınlandı. Usta sanatçı, İrem Uşar'ın 2018 yılında yayımladığı “Düz Çizgi Tepetaklak” isimli modern masal kitabından bir bölüm okudu. Korona virüsü nedeniyle Türkiye'nin ve dünyanın sıkıntılı günler geçirdiğini ifade eden Erkekli, “Yeniden güneşli günleri görmek için evlerimizden çıkmayalım. Hijyenimize önem vereceğiz. Mutsuz olmayacağız. Uzmanların söylediklerine harfiyen uyalım.” dedi. Evde iyi vakit geçirmenin yollarına değinen, yeni uğraşlarda bulunmanın yollarından birinin kitap okumak olduğuna vurgu yapan Erkekli, “Maltepe Belediyesi'nin değerli Başkanı Ali Kılıç sizlere sanatçılarla bağ kurarak kitap ve roman okumak gibi güzel şeyler yapmak için faaliyette bulunuyor. Ben de bu faaliyetin içinde sizlere bugün kitap okuyacağım.” diye konuştu. Usta yazar, İrem Uşar'ın çocukluğa adadığı “Fırtınanın Ortasında” isimli öyküsünü paylaştı.