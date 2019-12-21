Altay: 19 - Karius: 15

S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e ile Be?ikta? aras?nda oynanacak olan derbi ?ncesinde sar?-lacivertlilerin kalecisi Altay Bay?nd?r 19, siyah-beyazl?lar?n kalecisi Loris Karius ise kalesinde 15 gol g?rd?.

S?per Lig'in 16. haftas?nda oynanacak olan Fenerbah?e-Be?ikta? derbisinde iki tak?m?n kalecileri ?n plana ??k?yor. Fenerbah?e'nin gen? kalecisi Altay Bay?nd?r, S?per Lig'de forma giydi?i 15 m?sabakada kalesinde 19 gol g?r?rken 3 m?sabakada ise kalesini gole kapatt?. Siyah-beyazl?lar?n kalecisi Loris Karius 14 ma?ta kalesinde 15 gol g?rmesine ra?men 6 m?sabakada kalesinde gole ge?it vermedi.

Karius ortalama istatistiklerde ?nde

Be?ikta?'?n Alman kalecisi Karius, S?per Lig m?sabakalar?nda ma? ba??na ortalama puanda sar?-lacivertli kaleci Bay?nd?r'? geride b?rakt?. Karius ligde 1.93 ile ma? ba??na ortalama puan ile oynarken, Bay?nd?r 1.67 puanla Alman kalecinin gerisinde kald?.