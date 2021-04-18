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Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır ameliyat oldu.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır ameliyat oldu.


Fenerbahçe'de antrenmanda el bileğinde kırık oluşan genç kaleci Altay Bayındır ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.


Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

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