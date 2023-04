Altay Bayındır: "Enerjimizi taraftarımızla beraber sahaya yansıtırsak iyi bir skor almak istiyoruz"

Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır, hafta sonu ligde Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili, "Takımda herkes pozitif ve neşeli. Pazar günü de bu enerjimizi taraftarlarımızla beraber sahaya yansıtırsak iyi bir skor almak istiyoruz" dedi.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Altay Bayındır, Fenerbahçe TV'de yayınlanan Günün Röportajı programında açıklamalarda bulundu.

Kendileri için hiçbir maçın diğerlerinden farkı olmadığını söyleyen Altay, “Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Milli takım arası vardı. 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. İkinci maçta iyi bir rakiple oynadık. O seviyede her takım iyi oyunculardan kurulmuş oluyor. Aradan sonra tekrar döndük. Özledik. Hafta sonu oynayacağımız derbi maçının hazırlıklarını yapıyoruz. Hocamız da toplantıda belirtti. Bizim için hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Bu süreçte her maçın önemi final niteliğinde. Her maç çok önemli, iyi konsantre oluyoruz, iyi çalışıyoruz. Her maçı maçtan önce kafamızda oynayarak, teknik ve taktik anlamda gerekli her şeyi konuşarak ilerliyoruz. Maçların takımlara göre ayrımı yok. Tabii ki derbinin havası ne olursa olsun daha farklıdır; hem taraftarlarımızın hem de herkesin gözünde. Biz profesyonel oyuncular için her maç çok önemli ve değerli. Bunun bilincindeyiz. Her maçın zorluğu ayrı. Bizim için en alt sırada oynayan takım ya da en üst sırada olan takım ya da orta sıradaki takımın birbirinden farkı olmaz. Bu seviyede oynanan her maç iyi konsantre olunması, iyi odaklanılması gereken düzeydeler. Biz de bunu yapıyoruz. İnşallah Alanya'dan aldığımız gibi buradan da galibiyet sonucuyla ayrılırız. İyi bir şekilde gidiyoruz. Moral bir oyuncunun özgüveninin yüksek olması için çok önemli. Kazanmak çok önemli. Kazanınca özgüvenin artıyor, takımın mutluluğu, bir sonraki maça bakış açısı, hafta içi antrenmanları Profesyonel oyuncuların kazansalar da kaybetseler de bakış açısı değişmeksizin her zaman sahada iyi konsantre olarak mücadele vermeleri, antrenmanlarını yapmaları ve bir sonraki maça odaklanmaları gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Çok iyi bir havadayız. İnşallah sonu güzel olur" diye konuştu.

"Takımdaşlığımız gayet iyi"

Milli aranın özleme vesile olduğunu ifade eden başarılı file bekçisi, "Milli ara birbirimizi özlememize vesile oldu. Güzel bir arkadaşlığımız var. Herkes pozitif, birbiriyle konuşur. Herkes pozitif neşesini ve enerjisini takıma yansıtır. Bu her takımda oluşturulması istenen bir havadır. Çok şükür ki biz bu havayı yakaladık. En büyük başarılar zaten en güzel arkadaşlıklardan gelir, arkadaşın için mücadele verirsin. Hep pozitif düşünürsün takım için ve onun için. Ya da onun yaptığı bir hatayı telafi etmek için mücadele edersin. Bunlar çok önemli şeyler, bir takımın olmazsa olmaz parçaları. Şu anda takımımızda mevcut durumda bunu yaşayabildiğimiz için çok mutluyum. Herkes pozitif ve neşeli. Takımdaşlığımız gayet iyi. Önemli olan tabii ki bunları pozitif anamda sahaya yansıtmak. Herkes iyi konsantre olduğunda, herkes bakış açısını tek yöne çevirdiğinde zaten güzel sonuçlar aldık. Güzel sonuçlar nasıl alınır bunu biliyoruz. Bu yüzden bu birlikteliğimiz her zaman iyi ve daha iyi olarak devam ediyor. İnşallah pazar günü de bu enerjimizi taraftarlarımızla beraber sahaya yansıtırsak iyi bir şekilde ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Maçlardan önce maçı oynarım, düşünürüm"

Her maça aynı hazırlandığını vurgulayan Altay Bayındır, "Her maçın hazırlığı benim için aynı. Bazı maçların enerjisi daha farklı oluyor. Zaten sahaya giderken motivasyonunu, farklı hazırlıklarını sergilememiş olsan da sahaya giderken ya da sahaya ilk adımını attığında gelen coşku seni odak noktana hemen itiyor. Bende derbilere hazırlanırken herhangi bir değişiklik olmuyor. Her maçta bir hazırlığım tabii ki oluyor. Kendime göre hazırlıklarım oluyor. Maçtan önce, toplantıdan önce maçı sürekli düşünürüm, sürekli maçı oynarım neler olabilir diye. Maç anında sahaya çıktığın zaman dışarıdan bazı kolay gözüken şeyler saha içinde bambaşka olabiliyor. Bazen istediğin gibi gitmeyebiliyor, bazen geri düşebiliyorsun ya da öne geçtiğinde onu korumak Hepsi farklı şeyler. Ben kesinlikle çok iyi, sağlam bir mental gücün olması gerektiğine inanıyorum. Gidişat neyi gösterirse göstersin rehavete kapılma yaşamadan sahada maçın son düdüğüne kadar aynı konsantrasyonda ve odak noktasında kalabilmek çok önemli profesyonel bir sporcu için. Benim her zaman bakış açım bu. Sadece maçlardan önce maçı oynarım, düşünürüm. Hatta bazen maçı yazarım. Olabilecek şeyleri vs. Evde de kalın bir dosyam vardır, bütün maçların tarihlerinin yer aldığı. Zaten rakip takımın sistemiyle alakalı hep izliyoruz neler yaptıklarını, oyun sistemlerini. Bu tarz hazırlıklarım var" ifadelerini kullandı.

"Her birlikte omuz omuza mücadele vermeliyiz"

Sarı-lacivertli takımın file bekçisi, çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Her hafta olduğu gibi çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarlarımıza zaten stadı dolduracaklardır, bunu söylemeye gerek yok, her maçta geliyorlar. Ama bizler için en önemlisi gidişat ne olursa olsun hep beraber kalmak, maçın sonuna kadar birlikte herkesle omuz omuza mücadele vermek. Bizler sahada oyuncu grubu olarak pozitif anlamda elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Ama dediğim gibi maç içinde gidişat ne olursa olsun taraftarlarımızın da bize maçın sonuna kadar destek vermelerini istiyoruz. Oyuncular belki robot gibi gözükebilir ama oyuncular sahadayken bazı şeyleri duyabiliyor, hissedebiliyor ve pozitif anlamda bir değer, bir destek aldığı zaman da onu sahaya yansıtabiliyor. O yüzden benim taraftarlarımızdan ricam maçın sonuna kadar hep birlikte bizler sahada savaşacağız, onlar da tribünde ellerinden geldiğince bizi desteklesinler. İyi bir şekilde maça başlayalım, güzel bir şekilde bitirelim. İnşallah mutlu olalım. O maçtan sonra da aynı şekilde bunu devam ettirelim. Birlikte olduğumuz zaman neleri yaptığımız, neleri başardığımız bugüne kadar ortadadır. Bundan sonrası için de yapmamız gereken şey geçmişimizde yaptıklarımızdan pozitif anlamda nelere sebep verdiğini bilerek sahada hep birlikte omuz omuza mücadele vermek” açıklamasında bulundu.